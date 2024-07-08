Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ditinggal Liburan, Rumah PNS di Cibinong Disatroni Maling, Uang hingga BPKB Raib

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |14:06 WIB
Ditinggal Liburan, Rumah PNS di Cibinong Disatroni Maling, Uang hingga BPKB Raib
Pencurian rumah PNS di Cibinong (Foto: Dok Polisi/Putra Ramadhani)
A
A
A

BOGOR - Rumah warga di wilayah Kelurahan Harja, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor disatroni maling. Kerugian yang dialami pemilik rumah dalam kejadian ini mencapai puluhan juta rupiah.

Kapolsek Cibinong Kompo Waluyo mengatakan peristiwa itu diketahui pada Minggu 7 Juli 2024. Awalnya, pemilik rumah bernama Dwi Agung seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru saja pulang ke rumah usai berlibur sekira pukul 21.30 WIB.

"Saat tiba di rumah, Dwi Agung menemukan rumahnya dalam keadaan berantakan," kata Waluyo dalam keterangannya, Senin (8/7/2024).

Setelah memeriksa seluruh pintu dan jendela, korban mendapati bahwa salah satu pintu dapur sudah tidak terkunci. Padahal, korban telah memastikan semua pintu dan jendela terkunci sebelum berangkat liburan.

"Korban menemukan beberapa barang berharga telah hilang," ujarnya.

Adapun barang-barang yang hilang itu di antaranya dua unit laptop, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil dan motor, serta uang tunai sekitar Rp10 juta. Korban langsung membuat laporan polisi atas kejadian yang telah menimpanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176767/viral-rWzL_large.jpg
Kronologi Moge Harley Davidson Rp250 Juta Ditemukan di Bekasi Usai Dicuri di Senayan City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531/pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170230/pencurian-lDsw_large.jpg
Duh! Pria di Bekasi Nekat Curi Motor Mantan Mertuanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163792/pencurian-eCku_large.jpg
Dua Bandit Ditangkap saat Pesta Rakyat 17 Agustus di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163759/penjara-7o36_large.jpg
3 Bang Jago yang Biasa Beraksi di Jakbar Diringkus Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/338/3161468/viral-IfY1_large.jpg
Pria Ini Tewas Diamuk Massa Usai Todongkan Pistol ke Pak RT di Rusunawa Daan Mogot
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement