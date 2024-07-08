Ditinggal Liburan, Rumah PNS di Cibinong Disatroni Maling, Uang hingga BPKB Raib

BOGOR - Rumah warga di wilayah Kelurahan Harja, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor disatroni maling. Kerugian yang dialami pemilik rumah dalam kejadian ini mencapai puluhan juta rupiah.

Kapolsek Cibinong Kompo Waluyo mengatakan peristiwa itu diketahui pada Minggu 7 Juli 2024. Awalnya, pemilik rumah bernama Dwi Agung seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru saja pulang ke rumah usai berlibur sekira pukul 21.30 WIB.

"Saat tiba di rumah, Dwi Agung menemukan rumahnya dalam keadaan berantakan," kata Waluyo dalam keterangannya, Senin (8/7/2024).

Setelah memeriksa seluruh pintu dan jendela, korban mendapati bahwa salah satu pintu dapur sudah tidak terkunci. Padahal, korban telah memastikan semua pintu dan jendela terkunci sebelum berangkat liburan.

"Korban menemukan beberapa barang berharga telah hilang," ujarnya.

Adapun barang-barang yang hilang itu di antaranya dua unit laptop, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil dan motor, serta uang tunai sekitar Rp10 juta. Korban langsung membuat laporan polisi atas kejadian yang telah menimpanya.