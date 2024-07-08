Sri Antika Caleg Cantik yang Ditangkap Narkoba Ternyata Juga Selebgram, Ini Profilnya

JAKARTA - Polisi menangkap Sri Antika (SA) caleg cantik karena terlibat penggunaaan narkoba. Pelaku juga ternyata juga seorang selebgram. Pelaku sendiri diamankan di salah satu apartemen Taman Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Melansir data dari situs infopemilu.kpu.go.id, perempuan bernama Sri Antika ini lahir di Jakarta pada 30 Juli 2001.

Sri Antika nyaleg di Dapil 4 Kota Tangerang nomor urut 3 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Selebgram cantik ini mempunyai followers yang mencapai 204 ribu pengikut.

Perempuan tersebut pernah menempuh pendidikan sekolah menengah di SMA Islam Said Naum tahun ajaran 2016-2019.

Selebgram cantik ini juga telah dikaruniai satu anak. Selama menjadi Bacaleg DPRD Dapil 4 Kota Tangerang, Sri Antika turut aktif dalam kegiatan politik.

Hal ini terlihat dalam unggahan postingannya di Instagram @sriantikarusli. Sri Antika sendiri tidak masuk dalam daftar caleg terpilih DPRD Kota Tangerang periode 2024-2029.

Sebelumnya, Kapolsek Gambir, Kompol Jamalinus membenar anggotanta mengamankan satu orang wanita berinisial SA (22) yang diduga kuat melakukan penyalahgunaan narkotika jenis psikotropika untuk lokasi tempat diamankan itu di salah satu apartemen Taman Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Jamalinus menyebut dari lokasi penangkapan turut diamankan plastik klip diduga bekas tempat narkoba jenis inex tersebut. Selain itu, dua unit Iphone milik pelaku turut diamankan.