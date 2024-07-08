Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sri Antika Caleg Cantik yang Ditangkap Narkoba Ternyata Juga Selebgram, Ini Profilnya

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |17:39 WIB
Sri Antika Caleg Cantik yang Ditangkap Narkoba Ternyata Juga Selebgram, Ini Profilnya
Polisi Tangkap Caleg Cantik karena Narkoba/ist
A
A
A

 

JAKARTA - Polisi menangkap Sri Antika (SA) caleg cantik karena terlibat penggunaaan narkoba. Pelaku juga ternyata juga seorang selebgram. Pelaku sendiri diamankan di salah satu apartemen Taman Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Melansir data dari situs infopemilu.kpu.go.id, perempuan bernama Sri Antika ini lahir di Jakarta pada 30 Juli 2001.

Sri Antika nyaleg di Dapil 4 Kota Tangerang nomor urut 3 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Selebgram cantik ini mempunyai followers yang mencapai 204 ribu pengikut.

Perempuan tersebut pernah menempuh pendidikan sekolah menengah di SMA Islam Said Naum tahun ajaran 2016-2019.

Selebgram cantik ini juga telah dikaruniai satu anak. Selama menjadi Bacaleg DPRD Dapil 4 Kota Tangerang, Sri Antika turut aktif dalam kegiatan politik.

Hal ini terlihat dalam unggahan postingannya di Instagram @sriantikarusli. Sri Antika sendiri tidak masuk dalam daftar caleg terpilih DPRD Kota Tangerang periode 2024-2029.

Sebelumnya, Kapolsek Gambir, Kompol Jamalinus membenar anggotanta mengamankan satu orang wanita berinisial SA (22) yang diduga kuat melakukan penyalahgunaan narkotika jenis psikotropika untuk lokasi tempat diamankan itu di salah satu apartemen Taman Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Jamalinus menyebut dari lokasi penangkapan turut diamankan plastik klip diduga bekas tempat narkoba jenis inex tersebut. Selain itu, dua unit Iphone milik pelaku turut diamankan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177080/ammar_zoni-Kt26_large.jpg
Ammar Zoni Dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusakambangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176803/narkoba-TLzR_large.jpg
BNN dan Kepolisian Fiji Perkuat Kerja Sama Cegah Peredaran Gelap Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176021/viral-OfZo_large.jpg
Jadi Bandar Narkoba di Dalam Rutan, Ammar Zoni Disanksi Isolasi 40 Hari dan Dipindahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175958/ammar_zoni-INO4_large.jpg
Gerak-gerik Mencurigakan Ammar Zoni hingga Ditemukan Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175949/ammar_zoni-3LUg_large.jpg
Ammar Zoni Transaksi Narkoba di Rutan via Aplikasi Zangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175050/narkoba-LFsB_large.jpg
Detik-Detik Penangkapan Sindikat Penyelundup Sabu Berkedok Truk Jeruk di Tol Japek
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement