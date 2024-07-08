Teknisi Internet Tewas Kesetrum Listrik di Bekasi

BEKASI - MH (19) teknisi internet di Kota Bekasi tewas akibat kesetrum listrik. MH saat itu tengah bekerja memperbaiki internet di Jalan Rawa Rawa Kalong, Aren Jay, Bekasi Timur, Kota Bekasi pada Minggu (7/7) kemarin.

"Dia (korban) naik ke tiang, mungkin mau memperbaiki internet, tiba-tiba ada ledakan, mungkin terkena setrum," kata Kapolsek Rawalumbu, Kompol Sukadi kepasa wartawan, Senin (8/7/2024).

BACA JUGA: Warga Gunungkidul Tewas Kesetrum saat Kerjakan Proyek Penampungan Air Bantuan Pemerintah

Setelah tersetrum korban sempat terjatuh. Warga yang berada di sekitar lokasi sempat membawa korban ke rumah sakit, sayang nyawanya tak terselamatkan.

"Menurut saksi kelihatannya pada saat jatuh itu sudah enggak ada (meninggal dunia)," tuturnya.

Saat ditemukan, korban juga diketahui tidak mengenakan pakaian khusus atau hanya mengenakan pakaian biasa. Polisi sempat menawarkan untuk melakukan autopsi namun ditolak pihak keluarga.

"Kebetulan keluarga korban tidak mau diautopsi mungkin sudah menyadari jatuhnya itu bukan karena disengaja orang lain atau dibunuh karena kelalaian," tutupnya.

Korban langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk selanjutnya bisa dilakukan pemakaman

(Qur'anul Hidayat)