HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jalan Raya Mampang-Sawangan Banjir Kembali Banjir, Lalin Tersendat

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |18:11 WIB
Jalan Raya Mampang-Sawangan Banjir Kembali Banjir, Lalin Tersendat
Banjir genangi jalan di Depok. (Foto: IG @infodepok_id)
A
A
A

DEPOK - Hujan dengan intensitas sedang mengguyur sejumlah wilayah Depok, Jawa Barat mengakibatkan banjir pada Senin (8/7/2024) sore. Hal itu membuat lalu lintas tersendat, tetapi tetap melintasi genangan banjir.

Dalam laman Instagram @infodepok_id terlihat genangan banjir menutupi ruas Jalan Mampang-Sawangan, Pancoran Mas. Terlihat kendaraan roda dua dan empat nekat menerobos genangan banjir.

"Situasi dekat perempatan Mampang Depok terpantau banjir lokal," tulis caption laman Instagram @infodepok_id dikutip, Senin (8/7/2024).

Sementara itu terpisah, Kapolsek Pancoran Mas, Kompol Triharijadi membenarkan banjir akibat luapan Kali Licin dan hujan lokal sore tadi.

"Iya (akibat luapan kali licin dan hujan lokal). Pasti tersendat, masih bisa dilalui dua arah kendaraan roda empat maupun roda dua," ucap Tri.

(Qur'anul Hidayat)

      
