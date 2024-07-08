Disebut Endorse Politik Dukung Jeje dan Marshel di Pilkada 2024, Raffi Ahmad Buka Suara

JAKARTA-Aktor Raffi Ahmad angkat bicara terkait dukungannya terhadap Ritchie Ismail atau dikenal sebagai Jeje Govinda dan Marshel Widianto dalam Pilkada 2024.

Dukungannya itu kata dia bukanlah suatu bentuk endorse politik. Dia juga tak merasa dimanfaatkan untuk mendomplang elektabilitas keduanya pada perhelatan politik tersebut.

"Saya mau mematahkan, ada yang bilang wah si Raffi apaan sih endorse politik, enggak, saya dukung hati nurani saya,"ujar Raffi Ahmad pada wartawan di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2024).

"Saya gak pernah merasa dimanfaatkan sama siapapun karena siapa yang saya dukung, siapa yang saya pilih itu sesuai dengan hati nurani saya," sambungnya.

Dia mendukung Jeje dan Marshel lantaran keduanya diyakini mampu membawa kebaikan pada masyarakat dan wilayah yang akan dipimpinnya nanti.

BACA JUGA: Syahnaz Diingatkan Jeje Govinda untuk Jaga Tutur Kata dan Perbanyak Istighfar di Tanah Suci

Dukungannya itu dilakukan sesuai hati nuraninya lantaran hati nuraninya pun menyukai keduanya, alhasil dia pun tak merasa dimanfaatkan apapun dalam memberikan dukungan itu.

"Saya mendukung teman-teman yang punya visi-misi baik, mengabdikan dirinya ke daerah, kepada masyarakat, yang lagi ramai, jadi pembicaraan ada Marshel, ada juga adik ipar sendiri, Jeje untuk calon Bupati Bandung Barat, pasti saya dukung, temen saja saya dukung apalagi keluarga," tuturnya.