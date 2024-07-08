KRL Lintas Parung Panjang-Rangkasbitung Gangguan, Penumpang Menumpuk di Stasiun Tanah Abang

JAKARTA - Terjadi gangguan layanan Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter lintas Stasiun Tanah Abang-Rangkasbitung, Senin (8/72024) sore. Akibatnya penumpang menumpuk di Jalur 5 dan 6 di Stasiun Tanah Abang.

PT KAI Commuter lewat akun Twitter-nya, @CommuterLine menjelaskan, gangguan tersebut karena adanya perbaikan persinyalan antara Stasiun Parung Panjang-Cisauk dan saat ini sedang dalam penanganan petugs.

"Untuk perjalanan Commuter Line di lokasi dapat dilalui secara bergantian. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya," tulis akun tersebut.

Pola layanan bergantian itu mengakibatkan penumpukan penumpang terjadi di Stasiun Tanah Abang. Terlebih lagi, gangguan tersebut terjadi di jam pulang kerja.

(Qur'anul Hidayat)