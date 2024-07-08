Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rumah Tinggal di Tambora Terbakar Hebat, 13 Unit Mobil Damkar Dikerahkan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |19:14 WIB
Rumah Tinggal di Tambora Terbakar Hebat, 13 Unit Mobil Damkar Dikerahkan
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
JAKARTA - Rumah tinggal di permukiman padat penduduk Jalan Tanah Sereal 13 RT 1/11, Tambora, Jakarta Barat titik kenal Panin Bank terbakar hebat pada Senin (8/7/2024) sore tadi.

Kasi Ops Sudin Gulkarmat Jakbar, Syafrudin mengatakan dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik dan kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.

"Dugaan penyebab korsleting listrik luas area terbakar 28 meter persegi dengan taksiran kerugian Rp56 juta," kata Syafrudin dalam keterangannya.

Syafrudin memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka akibat peristiwa kebakaran tersebut. Api berhasil dipadamkan pukul 18.17 WIB dengan mengerahkan belasan unit pemadam kebakaran.

"Pengerahan unit 13 dan personil 65. Korban luka dan jiwa nihil," ungkapnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
