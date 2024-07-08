Permukiman Padat Penduduk di Tambora Kebakaran, 13 Unit Damkar Berhasil Padamkan Api

JAKARTA - Sebuah rumah tinggal di permukiman padat penduduk di Jalan KH Mas Mansyur, Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat hangus terbakar pada Senin (8/7/2024), sekira pukul 17.33 WIB.

Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 18.17 WIB. "Objek rumah tinggal bangunan rendah," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI Jakarta.

Disgulkarmat memastikan pemadaman telah selesai dengan mengerahkan belasan unit pemadam kebakaran ke lokasi. "Situasi pemadaman selesai hijau. Pengerahan 13 unit dan 65 personil," ujarnya.

Lebih lanjut, Disgulkarmat mengatakan saat ini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. "Belum dapat datanya, masih proses penyelidikan kepolisian dan tim investigasi, baru selesai pemadaman," ungkapnya.

(Fakhrizal Fakhri )