INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Permukiman Padat Penduduk di Tambora Kebakaran, 13 Unit Damkar Berhasil Padamkan Api

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |19:23 WIB
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Sebuah rumah tinggal di permukiman padat penduduk di Jalan KH Mas Mansyur, Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat hangus terbakar pada Senin (8/7/2024), sekira pukul 17.33 WIB.

Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 18.17 WIB. "Objek rumah tinggal bangunan rendah," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI Jakarta.

Disgulkarmat memastikan pemadaman telah selesai dengan mengerahkan belasan unit pemadam kebakaran ke lokasi. "Situasi pemadaman selesai hijau. Pengerahan 13 unit dan 65 personil," ujarnya.

Lebih lanjut, Disgulkarmat mengatakan saat ini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. "Belum dapat datanya, masih proses penyelidikan kepolisian dan tim investigasi, baru selesai pemadaman," ungkapnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Telusuri berita news lainnya
