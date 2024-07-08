Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jalan Raya Keadilan Pancoran Mas Depok Tergenang Banjir Imbas Hujan Deras

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |21:21 WIB
Jalan Raya Keadilan Pancoran Mas Depok Tergenang Banjir Imbas Hujan Deras
DEPOK - Jalan Raya Keadilan, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok tergenang banjir imbas hujan dengan intensitas deras pada Senin (8/7/2024) sore tadi.

Pantauan iNews Media Group dilokasi di jalan penghubung alternatif Cipayung menuju arah Sawangan dan sebaliknya itu tergenang banjir akibat meluapnya saluran air atau got di sekitar. Hanya saja genangan banjir dengan ketinggian sekitar 10 cm dan dapat dilintasi kendaraan roda dua maupun empat.

Terlihat pula sisa sampah yang tersumbat di saluran air sepanjang Jalan Raya Keadilan tersebut.

Sementara itu, genangan banjir di Jalan Raya Mampang-Sawangan, Pancoran Mas terpantau telah surut dan lalu lintas terpantau ramai lancar.

(Khafid Mardiyansyah)

      
