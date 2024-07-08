Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Rumah di Pulo Gadung Jaktim, 80 Petugas Damkar Meluncur ke Lokasi

Widya Michella , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |23:13 WIB
Kebakaran Rumah di Pulo Gadung Jaktim, 80 Petugas Damkar Meluncur ke Lokasi
Ilustrasi (Okezone)
JAKARTA - Sebuah rumah terbakar di Jalan Bojana Tirta, RT 06 RW06, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Senin (8/7/2024) malam. Operasi pemadam kebakaran dilakukan sejak pukul 20.18 WIB.

"Pukul 20.16 WIB, petugas memulai operasi pemadaman. Lalu pada pukul 20.44 WIB petugas berhasil melokalisir perambatan api," kta pihak pemadam kebakaran dikutip dalam akun X atau Twitter resminya @humasjakfire.

Sebanyak 16 unit gabungan pemadam kebakaran (damkar) dan 80 personel dikerahkan untuk memadamkan api.

 BACA JUGA:

