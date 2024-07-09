Pegi Setiawan Sedih Dituduh Pembunuh : Nama Baik Saya Dicemarkan, Masa Depan Saya Dibunuh!

JAKARTA - Pegi Setiawan bebas setelah hampir dua bulan sejak 21 Mei 2024 mendekam di tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda Jabar lantaran dijadikan tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eky.

Pegi keluar dari ruang tahanan, Senin (8/7/2024) sekitar pukul 21.27 WIB, setelah hakim tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaeman mengabulkan permohonan praperadilannya sekaligus menggugurkan status Pegi sebagai tersangka.

"Alhamdulillah saya sangat luar biasa sangat terharu dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata selain bersyukur karena doa saya dikabulkan oleh Allah SWT. Saya sangat berterima kasih kepada semuanya terutama kepada keluarga dan kuasa hukum saya," ucap Pegi didamping orangtua dan kuasa hukumnya usai keluar penjara.

