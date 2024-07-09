Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pegi Setiawan Minta Pembunuh Vina Bertanggung Jawab : Jangan Sampai Ada Korban Salah Sasaran Lagi

Widya Michella , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |01:57 WIB
Pegi Setiawan Minta Pembunuh Vina Bertanggung Jawab : Jangan Sampai Ada Korban Salah Sasaran Lagi
Pegi Setiawan (tengah) di Polda Jabar (Foto: ANTARA)
JAKARTA - Pegi Setiawan bebas dari penjara Polda Jawa Barat. Ia semringah saat resmi keluar Rumah Tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda Jaw Barat, Senin (8/7/2024) sekitar pukul 21.27 WIB.

Pegi bersyukur hakim tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaeman mengabulkan permohonan praperadilannya yang sekaligus menggugurkan statusnya sebagai tersangka pembunuhan Vina Cirebon dan Eky.

Usai keluar dari penjara, Pegi langsung buka suara meminta dalang pembunuh Vina Cirebon bertanggung jawab, jangan sampai ada korban salah tangkap lagi seperti dirinya.

"Karena saya tidak tahu pelaku sebenarnya maka saya meminta kepada dalang di balik semua ini untuk berani gentle berani jujur atas kesalahan yang telah dilakukan jangan jadi pengecut jangan Jadi pecundang tunjukkan bahwa ini harus bertanggung jawab meskipun yang pernah sembunyi muncul dan tanggung jawab,"kata dia.

Jika pelaku sebenarnya bertanggung jawab, maka tidak ada lagi pegi-pegi selanjutnya.

Halaman: 1 2
1 2
      
