HOME NEWS NASIONAL

5 Juta Buruh Akan Mogok Kerja Nasional jika UU Ciptaker Tak Dicabut

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |05:35 WIB
5 Juta Buruh Akan Mogok Kerja Nasional jika UU Ciptaker Tak Dicabut
Presiden KSPI, Said Iqbal (MPI/Refi)
JAKARTA - Lima juta buruh akan mogok kerja secara nasional dan setop produksi sehari jika Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengabulkan judicial review atau uji materil terkait pencabutan Omnibuslaw Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker). Pekerja juga menuntut penghapusan upah murah.

Hal itu disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus pemimpin Partai Buruh, Said Iqbal. Menurutnya aksi mogok kerja buruh jika tak dicabut UU Ciptaker bisa melumpuhkan ekonomi secara nasional.

"Bagi kami (pencabutan) Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja harga mati. Oleh karena itu kami berharap pemerintahan ke depan bisa mengeluarkan Perppu untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja," kata Iqbal di sela unjuk rasa buruh di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Senin 8 Juli 2024.

