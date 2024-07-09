Tiba Pagi Ini, Berikut Rincian Bantuan Kemanusian RI untuk Papua Nugini Senilai Rp17,5 Miliar

Bantuan kemanusiaan RI untuk korban longsor di Papua Nugini dikirim melalui Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur (BNPB)

JAKARTA - Bantuan kemanusiaan pemerintah Indonesia untuk korban bencana longsor di Papua Nugini akan tiba pagi ini. Bantuan tersebut dikirim dengan pesawat Airbus A330-300 milik Garuda Indonesia untuk mendukung percepatan penanganan bencana yang melanda Provinsi Enga.

Bantuan kemanusiaan beserta rombongan delegasi RI yang dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto diprediksi mendarat di Bandara Internasional Jacksons, Port Moresby, Selasa (9/7/2024) pukul 09.00 waktu setempat.

"Kepala BNPB bersama Menteri Pertahanan selaku Menteri Koordinator Bidang Kebencanaan Papua Nugini Dr. Billy Joseph, PhD akan melakukan serah terima bantuan kemanusiaan tersebut di gedung VIP Bandara Internasional Jacksons, Port Moresby," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari.

