HOME NEWS NASIONAL

Ini Kalender Jawa Bulan Juli 2024 Lengkap dengan Wetonnya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |06:29 WIB
Ini Kalender Jawa Bulan Juli 2024 Lengkap dengan Wetonnya
Ilustrasi kalender bulan Juli ( Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ini kalender Jawa bulan Juli 2024 lengkap dengan wetonnya yang jarang orang ketahui. Biasanya banyak masyarakat melihat tanggal dengan kalender Masehi, tapi berbeda pada warga Jawa.

Sebab, masyarakat Jawa memiliki kalender khususnya yang bisa melihat wetonnya. Adapun, Weton adalah hari kelahiran seseorang yang perhitungannya didasarkan pada tujuh hari dalam seminggu dan lima hari pasaran (hari Jawa).

Weton menjadi bagian budaya Jawa yang sudah ada sejak dulu dan hingga kini masih dipercayai oleh sebagian masyarakat.

Berikut ini kalender Jawa bulan Juli 2024:

1 Juli 2024

Tanggal Jawa: 23 Besar 1957

Hari: Senin

Pasaran: Wage

2 Juli 2024

Tanggal Jawa: 24 Besar 1957

Hari: Selasa

Pasaran: Kliwon

3 Juli 2024

Tanggal Jawa: 25 Besar 1957

Hari: Rabu

Pasaran: Legi

4 Juli 2024

Tanggal Jawa: 26 Besar 1957

Hari: Kamis

Pasaran: Pahing

