Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Belum Putuskan Maju Pilgub Jakarta atau Jateng, Kaesang: Sabar

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |06:45 WIB
Belum Putuskan Maju Pilgub Jakarta atau Jateng, Kaesang: Sabar
Kaesang Pangarep (Foto: Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep belum memutuskan bakal maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 meski elektabilitasnya tinggi di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah (Jateng). Kaesang meminta publik untuk bersabar atas langkah politiknya di Pilkada 2024.

Hal itu sekaligus menjawab ihwal kans akan maju di Pilgub Jateng 2024 lantaran sejumlah lembaga survei menempatkan elektabilitasnya paling tinggi dibanding figur lain.

"Mengenai saya tadi, Jakarta ataupun Jawa Tengah, sabar," kata Kaesang di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2024).

Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman menjelaskan, pimpinan partainya masih mempertimbangkan sejumlah hal untuk maju Pilkada 2024. Ia berkata, Kaesang masih melihat kondisi politik yang ada.

"Ya pertimbangannya tentu kita akan melihat situasi politik. Apa namanya kepentingan publik, ya dalam hal ini, apa itu dirasa penting bagi masyarakat, strategis untuk pembangunan dan sebagainya. Tentu faktor-faktor itu yang akan menjadi pertimbangan," kata Andy.

Selain itu, Andy menyampaikan, Kaesang juga mempertimbangkan hasil survei yang ada. "Pasti, kalau survei pasti jadi pertimbangan ya," tandasnya.

Sekadar informasi, elektabilitas Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menduduki peringkat pertama dalam Pilgub Jateng 2024. Hal itu terpotret dari hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/337/3119428/ilustrasi_pemungutan_suara_ulang-0Omh_large.jpg
Ada Daerah Belum Jelas Pelaksanaan Coblos Ulang, Kemendagri: Soal Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119087/kpu_bakal_ganti_petugas_kpps_yang_bermasalah-c5tk_large.jpeg
Evaluasi Jajaran di Wilayah PSU, KPU Bakal Ganti Petugas KPPS yang Bermasalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119082/bawaslu_minta_kpu_percepat_tahapan_psu-0sbe_large.jpeg
Bawaslu Minta KPU Percepat Tahapan PSU: Ini Bulan Ramadhan Rawan Politik Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119021/kpu_beberkan_anggaran_pelaksanaan_psu_paling_banyak_di_wilayah_papua-bl85_large.jpeg
KPU Beberkan Anggaran Pelaksanaan PSU Paling Banyak di Wilayah Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/338/3112673/pj_gubernur_jakarta_teguh_setyabudi-2fuL_large.jpg
Teguh Setyabudi Sebut Pramono dan Rano Dilantik Jadi Gubernur-Wagub Jakarta Tanggal 20 Februari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/01/337/3109738/wakil_ketua_dpr_ri_sufmi_dasco_ahmad-NuMU_large.jpeg
Dasco : Kemendagri Usul Kepala Daerah Dilantik 18-20 Februari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement