Belum Putuskan Maju Pilgub Jakarta atau Jateng, Kaesang: Sabar

JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep belum memutuskan bakal maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 meski elektabilitasnya tinggi di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah (Jateng). Kaesang meminta publik untuk bersabar atas langkah politiknya di Pilkada 2024.

Hal itu sekaligus menjawab ihwal kans akan maju di Pilgub Jateng 2024 lantaran sejumlah lembaga survei menempatkan elektabilitasnya paling tinggi dibanding figur lain.

"Mengenai saya tadi, Jakarta ataupun Jawa Tengah, sabar," kata Kaesang di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2024).

Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman menjelaskan, pimpinan partainya masih mempertimbangkan sejumlah hal untuk maju Pilkada 2024. Ia berkata, Kaesang masih melihat kondisi politik yang ada.

"Ya pertimbangannya tentu kita akan melihat situasi politik. Apa namanya kepentingan publik, ya dalam hal ini, apa itu dirasa penting bagi masyarakat, strategis untuk pembangunan dan sebagainya. Tentu faktor-faktor itu yang akan menjadi pertimbangan," kata Andy.

Selain itu, Andy menyampaikan, Kaesang juga mempertimbangkan hasil survei yang ada. "Pasti, kalau survei pasti jadi pertimbangan ya," tandasnya.

Sekadar informasi, elektabilitas Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menduduki peringkat pertama dalam Pilgub Jateng 2024. Hal itu terpotret dari hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia.