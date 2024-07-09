Profil dan Karir Mentereng Marwan Iswandi, Mantan Purnawirawan TNI yang Jadi Pengacara Pegi Setiawan di Kasus Vina

JAKARTA- Profil dan karir mentereng Marwan Iswandi, mantan Purnawirawan TNI yang jadi pengacara Pegi Setiawan di kasus Vina.

Apalagi, namanya menjadi perbincangan warganet setelah berhasi memenangkan persidangan Pegi Setiawan atas pembunuhan kasus Vina.

Adapun, Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Eman Sulaeman mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan. Putusan tersebut membuat status tersangka yang ditetapkan penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Jabar terhadap Pegi Setiawan tidak sah.

Beberapa penasaran dengan profil dan karir mentereng Marwan Iswandi, mantan Purnawirawan TNI yang jadi pengacara Pegi Setiawan di kasus Vina. Apalagi, sebagai pengacara dia terus memberikan bukti-bukti kilennya kepada pihak kepolisian terkait kasus pembunuhanan Vina.

Menurut dia, penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan tidak sesuai dengan Perkap Kapolri dan Peraturan Kabareskrim.

"Mereka (Polda Jabar) melakukan penetapan tersangka dulu terhadap klien kami, lalu mereka cari alat bukti," ujarnya.