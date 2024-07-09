Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil dan Karir Mentereng Marwan Iswandi, Mantan Purnawirawan TNI yang Jadi Pengacara Pegi Setiawan di Kasus Vina

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |07:39 WIB
Profil dan Karir Mentereng Marwan Iswandi, Mantan Purnawirawan TNI yang Jadi Pengacara Pegi Setiawan di Kasus Vina
Profil dan karir mentereng Marwan Iswandi ( Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Profil dan karir mentereng Marwan Iswandi, mantan Purnawirawan TNI yang jadi pengacara Pegi Setiawan di kasus Vina.

Apalagi, namanya menjadi perbincangan warganet setelah berhasi memenangkan persidangan Pegi Setiawan atas pembunuhan kasus Vina.

Adapun, Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Eman Sulaeman mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan. Putusan tersebut membuat status tersangka yang ditetapkan penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Jabar terhadap Pegi Setiawan tidak sah.

Beberapa penasaran dengan profil dan karir mentereng Marwan Iswandi, mantan Purnawirawan TNI yang jadi pengacara Pegi Setiawan di kasus Vina. Apalagi, sebagai pengacara dia terus memberikan bukti-bukti kilennya kepada pihak kepolisian terkait kasus pembunuhanan Vina.

Menurut dia, penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan tidak sesuai dengan Perkap Kapolri dan Peraturan Kabareskrim.

"Mereka (Polda Jabar) melakukan penetapan tersangka dulu terhadap klien kami, lalu mereka cari alat bukti," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement