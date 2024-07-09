Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Mantan Caleg Cantik Ditangkap karena Narkoba, Stres Usai Cerai

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |07:51 WIB
5 Fakta Mantan Caleg Cantik Ditangkap karena Narkoba, Stres Usai Cerai
Polisi tangkap mantan Caleg cantik karena narkoba (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Jajaran Polsek Metro Gambir menangkap wanita berinisial SA (22) yang merupakan eks Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Berikut fakta-faktanya:

1. Ditangkap karena Narkoba 

SA ditangkap terkait penyalahgunaan narkoba jenis inex atau ekstasi di sebuah apartemen, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Minggu 7 Juli 2024 dini hari.

2. Stres Usai Bercerai

Caleg berparas cantik ini mengaku menggunakan narkoba akibat stres setelah divorce atau bercerai dari sang suami bukan karena gagal menang di Pileg 2024.

"Nggak sih kalau gagal nyaleg nggak terlalu gimana-gimana banget," ujar SA menjawab pertanyaan wartawan.

3. Baru Sekali Pakai Narkoba

SA mengaku baru satu kali menggunakan barang haram tersebut. "Baru sekali, ini kaitannya kok kan stres abis divorce juga. Untuk yang benzo itu aku minum konsumsi obat dari dokter," kata SA usai rilis kasus di Pospol Monas, Gambir, Jakarta Pusat pada Senin 8 Juli 2024.

