PKS Usul Formasi Pimpinan DPR seperti MPR, Diwakili Seluruh Fraksi

JAKARTA - Parta Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan agar formasi pimpinan DPR RI diisi oleh seluruh perwakilan fraksi partai politik (parpol) di parlemen. Mereka usul pimpinan DPR RI seperti formasi pada pimpinan MPR RI saat ini.

Hal itu disampaikan Presiden PKS Ahmad Syaikhu usai menjamu pimpinan DPR RI di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin 8 Juli 2024. Ia menginginkan agar ada keterwakilan setiap fraksi yang duduk di pimpinan DPR RI.

"Nah, tentu masih lebih memungkinkan untuk itu diwujudkan sehingga seluruh fraksi ada keterwakilan sebagai pimpinan DPR," kata Syaikhu.

BACA JUGA: 2 Rumah dan Motor Terdampak Longsor Imbas Hujan Deras di Depok

Kendati ada keterwakilan setiap fraksi di pimpinan DPR RI, Syaikhu menilai, komunikasi dan koordinasi di pucuk DPR RI akan lebih mudah.

"Saya kira ketika tadi melakukan komunikasi antara partai politik ini akan lebih mudah ketika keterwakilan di pimpinan semua ada keterwakilan," ujar Syaikhu.

Merespons itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menerima usulan dari PKS yang menginginkan agar formasi Pimpinan DPR RI diisi oleh seluruh perwakilan fraksi parpol di parlemen.

Ia pun mengaku senada dengan usulan itu, karena keterwakilan seluruh partai dalam Pimpinan MPR dinilai memiliki manfaat. Pasalnya, keterwakilan itu menurutnya membuat komunikasi dengan pimpinan partai politik bisa lebih lancar.

"Saya merasakan manfaat seluruh perwakilan parpol ada di pimpinan MPR, kalau DPR bisa meniru, itu sangat baik," kata Bamsoet.