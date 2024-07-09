Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Curah Hujan Meningkat saat Kemarau, Ini Penyebabnya Kata BMKG

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |08:39 WIB
Curah Hujan Meningkat saat Kemarau, Ini Penyebabnya Kata BMKG
BMKG ungkap penyebab curah hujan masih tinggi di musim kemarau (Foto: Tangkapan layar BMKG)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menjelaskan peningkatan curah hujan beberapa hari terakhir di wilayah barat Indonesia dipengaruhi oleh aktifnya fenomena atmosfer Madden Julian Oscillation (MJO), gelombang Kelvin, dan Rossby Equatorial.

"Sehingga berdasarkan analisis cuaca dan pengamatan perkembangan kondisi cuaca, sepekan ke depan masih terdapat potensi peningkatan curah hujan yang signifikan di wilayah Indonesia meskipun telah memasuki musim kemarau," kata Dwikorita dalam keterangannya, dikutip Selasa (9/7/2024).

Fenomena MJO yang saat ini aktif menyebabkan pergerakan atau propagasi kumpulan awan-awan hujan dari Samudra Hindia sebelah timur Afrika bergerak di sepanjang khatulistiwa menuju Samudra Pasifik melintasi wilayah Indonesia. Umumnya, arak-arakan awan hujan ini masuk melalui wilayah barat menuju wilayah timur Indonesia.

Di sisi lain, dalam sepekan ke depan fenomena gelombang atmosfer Kelvin dan Rossby Equatorial juga berpengaruh terhadap peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia, baik di wilayah barat, tengah, dan timur, seperti sebagian wilayah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua.

Selain itu, suhu permukaan laut yang hangat di sekitar perairan Indonesia juga turut berkontribusi dalam menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan awan hujan di wilayah tersebut. Berdasarkan analisa tersebut, BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca dimana diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat petir dan angin kencang di sebagai wilayah Indonesia pada 8-14 Juli.

“Yaitu di sebagian besar wilayah Sumatera, sebagian Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Khusus untuk pulau Jawa akan mengalami penurunan potensi hujan mulai periode tanggal 11 Juli,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169838/hujan-3rpy_large.jpg
Catat! Musim Hujan di Indonesia Akan Maju, Berlangsung hingga April 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169579/hujan-tj3W_large.jpg
Waspada! Musim Hujan Datang Lebih Awal, Puncaknya November–Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/338/3168877/hujan-NpuX_large.jpg
Ramalan Cuaca, Hujan Bakal Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/340/3118762/amblas-O7L1_large.jpg
Jalan Lintas Sumatera Amblas Usai Diguyur Hujan Deras, Akses Terputus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/337/3118040/ilustrasi_hujan-9AEw_large.jpeg
Awal Ramadan 2025, BMKG: Waspadai Potensi Hujan Lebat di Wilayah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/337/3117142/hujan-j4g0_large.jpg
82% Wilayah Indonesia Alami Musim Hujan hingga Akhir Februari 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement