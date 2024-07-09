Wapres Resmikan Bendungan Cipanas dan Tol Cimanggis-Cibitung Hari Ini

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin akan meresmikan Bendungan Cipanas di Kabupaten Sumedang dan Jalan Tol Cimanggis - Cibitung di Provinsi Jawa Barat (Jabar), Selasa, (9/7/2024).

“Benar Selasa, Wapres meresmikan Bendungan Cipanas dan Tol Cimanggis-Cibitung,” ungkap Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi kepada awak media, Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut, Masduki mengatakan bahwa agenda tersebut merupakan penugasan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki agenda lain. Sehingga, peresmian proyek infrastruktur kali ini dilakukan oleh Wapres Ma’ruf Amin.

Selain itu, Masduki mengatakan bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono juga telah meminta Wapres untuk meresmikan bendungan raksasa ketiga di Indonesia itu dan Tol Cimanggis-Cibitung.

“Dari jauh hari sebelumnya, Menteri PUPR sudah meminta Wapres untuk meresmikan bendungan dan jalan tol tersebut. Ini tak lain karena sudah ada koordinasi bahwa Presiden memang sudah melimpahkan peresmian keduanya pada Wapres. Karena Presiden ada beberapa kegiatan yang lain,” pungkasnya.

Diketahui, Bendungan Cipanas merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan bendungan raksasa ketiga di Indonesia. Bendungan tersebut dibangun untuk berbagai tujuan, khususnya untuk meningkatkan perekonomian lokal di daerah tersebut.

Bendungan raksasa tersebut dibangun dengan menghabiskan anggaran sebanyak Rp2,06 triliun. Dana yang digunakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bendungan Cipanas dibangun dengan daya tampung 250,81 juta m3. Proyek tersebut dibangun sejak November 2016 dan rampung pada Desember 2023.