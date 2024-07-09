Rakyat Bersuara Live di iNews Malam Ini: Pegi Bebas, Bagaimana Nasib yang Lain?

JAKARTA - Kasus pembunuhan Vina Cirebon yang sempat mengguncang masyarakat kembali menjadi sorotan. Pegi Setiawan yang sempat jadi tersangka utama dalam kasus tersebut, akhirnya dinyatakan bebas setelah praperadilan yang diajukannya dikabulkan oleh pengadilan. Kasus ini akan kembali diperbincangkan dalam Rakyat Bersuara bersama Aiman Witjaksono, Sugianti Iriani, Reza Indragiri, Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi dan para narasumber kredibel lainnya.

Sidang praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung yang dipimpin oleh hakim ketua Eman Sulaeman memutuskan untuk mengabulkan gugatan Pegi Setiawan. Putusan ini didasarkan pada kurangnya bukti yang cukup untuk mengaitkan Pegi dengan pembunuhan Vina Cirebon. Hakim menyatakan bahwa penahanan Pegi selama ini tidak sah karena bukti-bukti yang diajukan oleh pihak penyidik dianggap tidak memenuhi syarat untuk menahan Pegi.

Meski Pegi telah bebas, namun nasib para tersangka lain dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon masih terkatung-katung. Saat ini, ada delapan tersangka lainnya yang masih mendekam di penjara. Lantas bagaimana nasib mereka di dalam bui?

Jangan lewatkan, Aiman menggali kesaksian terbaru langsung dari Pegi Setiawan di Rakyat bersuara “Pegi Bebas, Bagaimana Nasib yang Lain?” bersama para narasumber, Pegi Setiawan-Mantan Tersangka Kasus Vina, Toni RM-Pengacara Pegi Setiawan, Sugianti Iriani-Pengacara Pegi Setiawan, Kartini-Ibu Pegi Setiawan, Saor Siagian-Praktisi Hukum, Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi-Penasihat Kapolri, Razman Arif Nasution-Praktisi Hukum, Reza Indragiri-Psikolog Forensik, Malam ini Pukul 19.00 WIB, Live di iNews.

(Qur'anul Hidayat)