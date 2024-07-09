Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

DPR Bentuk Pansus Angket Haji 2024, Berikut Daftar Anggotanya

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |13:36 WIB
DPR Bentuk Pansus Angket Haji 2024, Berikut Daftar Anggotanya
Rapat Paripurna DPR RI (Foto: Felldy Utama)
A
A
A

 

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) Angket terkait Pengawasan Haji 2024. Prosesi pengesahan dipimpin Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dalam rapat paripurna ke-21 masa persidangan V Tahun sidang 2023-2024, Selasa (9/7/2024).

Cak Imin pun membacakan usulan juru bicara (jubir) pansus angket dari masing-masing fraksi. Adapun usulan nama panitia pansus angket itu sebagai berikut:

1. Selly Andriany Gantina (Fraksi PDIP)

2. Hj. Itje Siti Dewi (Fraksi Partai Golkar)

3. Durratun Nafisah (Fraksi Gerindra)

4. Kamran Mukhtar Podomi (Fraksi Partai NasDem)

5. Maman Imanul Haq (Fraksi PKB)

6. Nanang Samudra (Fraksi Demokrat)

7. Wisnu Wijaya Adiputra (Fraksi PKS)

8. Dian Istiqomah (Fraksi PAN)

9. Achmad Baidowi (Fraksi PPP)

Sementara nama anggota Pansus Angket Pengawasan Haji 2024 sebagai berikut:

Fraksi PDIP

Diah Pitaloka

My Esti Wijayanti

Selly Andriany Gantina

Muchlis Basri

Arteria Dhlan

Mufti Aimah Nurul Anam

Andreas Eddy susetyo

Golkar

Tubagus Ace Hasan Syadziliy

Jhon Kennedy Aziz

Endang Mariah Astuti

Nusron Wahid

