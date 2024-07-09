Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Gantikan Jokowi Resmikan Bendungan Cipanas, Begini Penjelasan Istana

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |14:18 WIB
Wapres Gantikan Jokowi Resmikan Bendungan Cipanas, Begini Penjelasan Istana
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin meresmikan Bendungan Cipanas di Kabupaten Sumedang dan Jalan Tol Cimanggis - Cibitung di Provinsi Jawa Barat (Jabar) pada hari ini Selasa, (9/7/2024).

Sebelumnya peresmian sejumlah infrastruktur dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, pada hari ini tugas tersebut dilimpahkan kepada Wapres.

"Ada pelimpahan dari Bapak Presiden kepada Bapak Wapres," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana dalam keterangannya, Selasa (9/7/2024).

Yusuf mengatakan bahwa pemerintah perlu segera meresmikan infrastruktur yang sudah rampung dibangun agar masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya.

Halaman:
1 2
      
