Minta ASN Netral, Menko Polhukam: Pilkada Serentak Harus Kita Awasi

JAKARTA - Menko Polhukam Hadi Tjahjanto meminta semua pihak untuk mengawasi jalannya Pilkada serentak 2024. Sebab, menurutnya para calon kepala daerah memiliki hubungan emosional yang sangat dekat.

Hal tersebut disampaikan Hadi dalam rapat koordinasi penyelenggara pilkada serentak tahun 2024 di wilayah Sumatera Utara, di YouTube Kemenko Polhukam Selasa (9/7).

"Pilkada serentak ini harus benar benar kita awasi, kita dukung pelaksanaannya karena lebih hangat calon gubernur, calon bupati, calon wali kota ini memiliki hubungan emosi yang sangat dekat. Sehingga masing-masing tentunya tidak siap untuk kalah," kata Hadi.

"Namun kita harus memberikan pengertian bahwa setiap pertandingan pasti ada yang kalah dan ada menang," tambahnya.

Hadi mengatakan bahwa perlunya kehadiran tokoh agama masyarakat, dan adat untuk menjaga stabilitas penyelenggaraan Pilkada.

"Mari kita sama sama untuk bisa mensukseskan pesta demokrasi yang pertama dalam sejarah, yaitu pilkada serentak," kata Hadi.

Selian itu yang tidak kalah penting yakni TNI, Polri dan para aparatur sipil negara (ASN) yang harus bisa menjaga netralitasnya.