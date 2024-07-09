Menko Polhukam Ungkap Sumbar Jadi Provinsi dengan Potensi Kerawanan Tertinggi di Pilkada 2024

JAKARTA - Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengungkapkan bahwa Sumatera Barat menjadi provinsi dengan potensi kerawanan tertinggi terkait pelaksanaan Pilkada.

Hadi menyebut informasi tersebut berdasarkan data dari indeks kerawanan pemilu (IKP) yang berasal dari Bawaslu.

"Pada wilayah Sumatera, Bawaslu memetakan empat provinsi dengan potensi kerawanan tertinggi yang pertama adalah Sumatera Barat masuk peringkat kedua," kata Hadi dalam rapat koordinasi penyelenggara pilkada serentak tahun 2024 di wilayah Sumatera Utara, di YouTube Kemenko Polhukam Selasa (9/7/2024).

Hadi pun meminta pihak Kepolisian untuk memetakan permasalahan pada Sumatera Barat yang menjadi provinsi dengan potensi kerawanan tertinggi.

"Nanti dari kepolisian juga akan mulai melihat permasalahan masuk IKP tertinggi di Sumatera Barat pada aspek apa, apakah aspek penyelenggara apakah aspek dari kontestannya apakah aspek dari partisipasi masyarakat," kata Hadi.

Hadi juga mengungkapkan tiga provinsi lainnya yang memiliki potensi kerawanan tertinggi pada Pulau Sumatera yakni Jambi, Bengkulu dan Kepulauan Riau.

"Selain keempat provinsi tersebut, provinsi Aceh juga perlu menjadi perhatian karena memiliki otonomi khusus yang memungkinkan adanya perbedaan karakteristik dalam penyelenggaraan secara sistem politik termasuk adanya partai politik lokal yang ikut berpartisipasi dalam kontestasi Pilkada," ungkapnya.