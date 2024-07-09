Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dukung Pendidikan di Indonesia, MNC Life Ajarkan Anak Panti Asuhan Belajar Bahasa Inggris

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |19:34 WIB
Dukung Pendidikan di Indonesia, MNC Life Ajarkan Anak Panti Asuhan Belajar Bahasa Inggris
A
A
A

JAKARTA - MNC Life yang bergerak di bidang asuransi jiwa di bawah naungan MNC Group dan merupakan anak perusahaan dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (IDX: BCAP), kembali menjalankan program 'MNC Life Mengajar'. Kali ini kegiatan pengajaran dilakukan di panti asuhan yatim dan dhuafa, Jati Baru, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Direktur Utama MNC Life Risye Dillianti lebih dulu menjelaskan, Program 'MNC Life Mengajar' merupakan bagian dari inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan yang berkelanjutan. Sebab, pihaknya telah mendonasikan buku kepada panti asuhan tersebut lebih dulu.

"Ini merupakan lanjutan dari program kita sebelumnya dimana kami juga berbagi kepada asrama yatim dan dhuafa di Jati Baru ini, kali ini program yang kami bagikan adalah belajar bahasa Inggris untuk anak-anak," ujar Risye di Panti Asuhan Yatim & Dhuafa, Jati Baru, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Pendidikan menjadi salah satu kunci untuk merubah nasib anak-anak di masa mendatang. Untuk itu, dimulai sejak dini, MNC Life hadir untuk mencerdaskan anak-anak Indonesia yang nantinya diharapkan bisa membawa perubahan lebih baik bagi Indonesia.

"Kami percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Melalui program MNC Life Mengajar, kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam membentuk generasi penerus bangsa yang cerdas dan berkarakter. Anak-anak ini adalah aset berharga bagi masa depan Indonesia, dan kami berkomitmen untuk terus mendukung mereka,” ujarnya Selasa (09/07/24).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177210//motiontrade-OlLJ_large.jpg
Ikuti Promo Spesial Reward Bulan Inklusi Keuangan, Cashback Reksa Dana Rp25.000 dari Avrist Asset Management di MotionTrade!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177204//mnc_sekuritas-8vNg_large.jpg
MNC Sekuritas Gandeng Reliance Manajer Investasi Gelar Having Fund 2025 untuk Edukasi Reksa Dana ke Mahasiswa Universitas Nusa Putra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177167//mnc_bank-mNWE_large.jpg
MNC Bank Serahkan Mobil Mercedes Benz C300 AMG Line ke Pemenang Grand Prize Tabungan Dahsyat Arisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176974//cmnp-njDH_large.jpg
Cek! Ini 4 Fakta yang Dibeberkan, Hotman Paris: Gugatan CMNP ke MNC Lemah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176964//cmnp-7elT_large.jpg
Geger! Hotman Buka Tabir, Ternyata Lucas Kuasa Hukum CMNP yang Menyusun Struktur Transaksi NCD!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176955//angela-boTj_large.jpg
Jadi Pembicara Forbes Global CEO Conference, Angela Tanoesoedibjo Ungkap Alasan Banyak Bisnis Keluarga Gagal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement