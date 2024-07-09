Dukung Pendidikan di Indonesia, MNC Life Ajarkan Anak Panti Asuhan Belajar Bahasa Inggris

JAKARTA - MNC Life yang bergerak di bidang asuransi jiwa di bawah naungan MNC Group dan merupakan anak perusahaan dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (IDX: BCAP), kembali menjalankan program 'MNC Life Mengajar'. Kali ini kegiatan pengajaran dilakukan di panti asuhan yatim dan dhuafa, Jati Baru, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Direktur Utama MNC Life Risye Dillianti lebih dulu menjelaskan, Program 'MNC Life Mengajar' merupakan bagian dari inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan yang berkelanjutan. Sebab, pihaknya telah mendonasikan buku kepada panti asuhan tersebut lebih dulu.

"Ini merupakan lanjutan dari program kita sebelumnya dimana kami juga berbagi kepada asrama yatim dan dhuafa di Jati Baru ini, kali ini program yang kami bagikan adalah belajar bahasa Inggris untuk anak-anak," ujar Risye di Panti Asuhan Yatim & Dhuafa, Jati Baru, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Pendidikan menjadi salah satu kunci untuk merubah nasib anak-anak di masa mendatang. Untuk itu, dimulai sejak dini, MNC Life hadir untuk mencerdaskan anak-anak Indonesia yang nantinya diharapkan bisa membawa perubahan lebih baik bagi Indonesia.

"Kami percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Melalui program MNC Life Mengajar, kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam membentuk generasi penerus bangsa yang cerdas dan berkarakter. Anak-anak ini adalah aset berharga bagi masa depan Indonesia, dan kami berkomitmen untuk terus mendukung mereka,” ujarnya Selasa (09/07/24).