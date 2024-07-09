Komentar KPK soal Pegawainya Main Judi Online: Habis Rp74 Juta dan 300 Kali Transaksi, Masih Kecil ya

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata mengungkapkan nilai pegawai Lembaga Antirasuah yang diduga bermain judi online. Menurutnya, jumlah dengan nominal terbesar mencapai lebih dari Rp70 juta.

"Yang paling gede itu Rp74 juta. Itupun 300 kali atau 300 transaksinya, itupun masih kecil ya," kata Alex saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (9/7/2024).

Mayoritas pegawai KPK menurut Alex, bermain dengan transaksi kecil. Nominalnya hanya ada di angka ratusan ribu.

"Sebagian besar kebanyakan ya tadi Rp100, Rp200, Rp300 ribu, mungkin pas lagi iseng-bengong, makanya main itulah (judi online)," ujarnya.

Diketahui, dari 17 pegawai yang dilaporkan bermain judi online, Alex menyebutkan hanya delapan yang masih berstatus insan KPK. Dari belasan orang tersebut, jumlah transaksi berada di angka ratusan juta rupiah.