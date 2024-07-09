Pengurus Panti Asuhan Ungkap, Anak Asuhnya Sangat Antusias Diajarkan Bahasa Inggris Oleh Tim MNC Life

JAKARTA - Pengurus panti asuhan pondok yatim dan dhuafa Jati Baru, Rokhmat Arif menyebut anak-anak begitu antusiasnya berpartisipasi mengikuti program pengajaran bahasa Inggris yang diberikan pihak MNC Life.

Bahkan sebelum tim MNC Life tiba ke panti asuhan pondok yatim dan dhuafa Jati Baru, Gambir, Jakarta Pusat, anak-anak sudah menanyakan kepada Rokhmat apakah kegiatan belajar bahasa Inggris jadi terlaksana.

"Ya antusias sekali Anak-anak, dari jadwal yang kita sepakati (dengan MNC Life), tadinya jam berapa, akhirnya ketemu kesepakatan habis Ashar. Nah ini anak-anak pulang sekolah langsung nanya ke saya 'kapan nih, bener ngga nih jadi?' ya saya bilang insya Allah jadi. Ya mereka antusias sekali," ujar Rokhmat, Selasa (9/7/2024).

Ketika saat proses belajar mengajar berlangsung , dia juga melihat kegembiraan yang terpancar dari anak asuhnya. Mereka tampak aktif bertanya serta gembira ketika bisa mengucapkan kata-kata dengan berbahasa Inggris.

"Ya seperti saya lihat tadi begitu antusiasnya mengikuti dan senang dengan pelajaran yang diberikan dengan bahasa Inggrisnya itu," sambungnya.

Dirinya sebagai pengurus pun merasakan kebahagiaan yang sama dengan anak-anak. Oleh sebab itu, pihaknya mengucapkan rasa terimakasih atas kepedulian MNC Life melalui program pengajaran ini.

"Campur bahagia senang dengan adanya program dari MNC Life ini karena apa secara tidak langsung MNC life itu berperan aktif terhadap lingkungan, Lalu dengan ada program ini terimakasih ucapannya atas perhatiannya terhadap kami terhadap anak-anak," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Utama MNC Life Risye Dillianti menjelaskan, Program 'MNC Life Mengajar' merupakan bagian dari inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan yang berkelanjutan. Sebab, pihaknya telah mendonasikan buku kepada panti asuhan tersebut lebih dulu.

"Ini merupakan lanjutan dari program kita sebelumnya dimana kami juga berbagi kepada asrama yatim dan dhuafa di Jati Baru ini, kali ini program yang kami bagikan adalah belajar bahasa Inggris untuk anak-anak," ujar Risye di Panti Asuhan Yatim & Dhuafa, Jati Baru, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).