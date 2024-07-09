Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pengurus Panti Asuhan Ungkap, Anak Asuhnya Sangat Antusias Diajarkan Bahasa Inggris Oleh Tim MNC Life

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |20:02 WIB
Pengurus Panti Asuhan Ungkap, Anak Asuhnya Sangat Antusias Diajarkan Bahasa Inggris Oleh Tim MNC Life
A
A
A

JAKARTA - Pengurus panti asuhan pondok yatim dan dhuafa Jati Baru, Rokhmat Arif menyebut anak-anak begitu antusiasnya berpartisipasi mengikuti program pengajaran bahasa Inggris yang diberikan pihak MNC Life.

Bahkan sebelum tim MNC Life tiba ke panti asuhan pondok yatim dan dhuafa Jati Baru, Gambir, Jakarta Pusat, anak-anak sudah menanyakan kepada Rokhmat apakah kegiatan belajar bahasa Inggris jadi terlaksana.

"Ya antusias sekali Anak-anak, dari jadwal yang kita sepakati (dengan MNC Life), tadinya jam berapa, akhirnya ketemu kesepakatan habis Ashar. Nah ini anak-anak pulang sekolah langsung nanya ke saya 'kapan nih, bener ngga nih jadi?' ya saya bilang insya Allah jadi. Ya mereka antusias sekali," ujar Rokhmat, Selasa (9/7/2024).

Ketika saat proses belajar mengajar berlangsung , dia juga melihat kegembiraan yang terpancar dari anak asuhnya. Mereka tampak aktif bertanya serta gembira ketika bisa mengucapkan kata-kata dengan berbahasa Inggris.

"Ya seperti saya lihat tadi begitu antusiasnya mengikuti dan senang dengan pelajaran yang diberikan dengan bahasa Inggrisnya itu," sambungnya.

Dirinya sebagai pengurus pun merasakan kebahagiaan yang sama dengan anak-anak. Oleh sebab itu, pihaknya mengucapkan rasa terimakasih atas kepedulian MNC Life melalui program pengajaran ini.

"Campur bahagia senang dengan adanya program dari MNC Life ini karena apa secara tidak langsung MNC life itu berperan aktif terhadap lingkungan, Lalu dengan ada program ini terimakasih ucapannya atas perhatiannya terhadap kami terhadap anak-anak," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Utama MNC Life Risye Dillianti menjelaskan, Program 'MNC Life Mengajar' merupakan bagian dari inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan yang berkelanjutan. Sebab, pihaknya telah mendonasikan buku kepada panti asuhan tersebut lebih dulu.

"Ini merupakan lanjutan dari program kita sebelumnya dimana kami juga berbagi kepada asrama yatim dan dhuafa di Jati Baru ini, kali ini program yang kami bagikan adalah belajar bahasa Inggris untuk anak-anak," ujar Risye di Panti Asuhan Yatim & Dhuafa, Jati Baru, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177210//motiontrade-OlLJ_large.jpg
Ikuti Promo Spesial Reward Bulan Inklusi Keuangan, Cashback Reksa Dana Rp25.000 dari Avrist Asset Management di MotionTrade!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177204//mnc_sekuritas-8vNg_large.jpg
MNC Sekuritas Gandeng Reliance Manajer Investasi Gelar Having Fund 2025 untuk Edukasi Reksa Dana ke Mahasiswa Universitas Nusa Putra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177167//mnc_bank-mNWE_large.jpg
MNC Bank Serahkan Mobil Mercedes Benz C300 AMG Line ke Pemenang Grand Prize Tabungan Dahsyat Arisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176974//cmnp-njDH_large.jpg
Cek! Ini 4 Fakta yang Dibeberkan, Hotman Paris: Gugatan CMNP ke MNC Lemah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176964//cmnp-7elT_large.jpg
Geger! Hotman Buka Tabir, Ternyata Lucas Kuasa Hukum CMNP yang Menyusun Struktur Transaksi NCD!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176955//angela-boTj_large.jpg
Jadi Pembicara Forbes Global CEO Conference, Angela Tanoesoedibjo Ungkap Alasan Banyak Bisnis Keluarga Gagal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement