HOME NEWS NASIONAL

Usai Bebas, Pegi Setiawan Akui Lega dan Sedikit Kurang Tidur

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |20:05 WIB
Usai Bebas, Pegi Setiawan Akui Lega dan Sedikit Kurang Tidur
Pegi Setiawan (Foto: iNews TV)
A
A
A

JAKARTA - Pegi Setiawan buka suara usai bebas dari jeratan hukuman seumur hidup atau mati dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Ia pun merasa lega dan sedikit kurang tidur usai Pengadilan Negeri (PN) Bandung gugatan permohonan praperadilan.

"Alhamdulillah sehat hanya sedikit kurang tidur. Kemarin dua jam sebelum putusan enggak bisa tidur. Tidur sekitar 1 jam habis sholat subuh, tahajud," kata Pegi dalam acara dialog spesial Rakyat Bersuara 'Pegi Bebas, Bagaimana Nasib yang Lain?' di iNewsTV, Selasa (9/7/2024) malam.

"Betul, betul (merasa lega)," tambahnya.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Bandung mengabulkan permohonan gugatan sidang praperadilan yang diajukan oleh Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon.

Hakim tunggal Eman Sulaeman dalam amar putusannya menyatakan bahwa penetapan tersangka oleh Polda Jabar kepada Pegi tidak sah dan dibatalkan demi hukum.

"Mengadili, mengabulkan praperadilan proses penetapan kepada pemohon atas nama Pegi Setiawan dinyatakan tidak sah dan dibatalkan demi hukum," kata Eman saat membacakan amar putusan, Senin 8 Juli 2024.

(Fakhrizal Fakhri )

      
