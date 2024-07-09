51 Bencana Melanda dalam Sepekan, BNPB: Banjir Masih Mendominasi Meski Kemarau

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 51 kejadian bencana melanda sejumlah wilayah di Indonesia sepekan terakhir di awal bulan Juli 2024. Kejadian banjir masih mendominasi meski saat ini telah masuk musim kemarau.

“Jadi mungkin kita bisa lihat, di Minggu ini ada 51 kali kejadian bencana. Ini sebenarnya cukup naik ya,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam Disaster Briefing, Selasa (9/7/2024).

Aam sapaan Abdul Muhari mengatakan bahwa kejadian bencana dalam sepekan terakhir berdampak signifikan apalagi masih berada di musim kemarau. Pasalnya, dalam empat Minggu terakhir bencana di Indonesia tidak lebih dari 30 kali kejadian.

“Kalau di periode transisi, musim transisi atau musim kemarau ini jumlah kejadian bencana yang dilaporkan ke BNPB, dalam artian jumlah kejadian bencana yang berdampak signifikan, itu biasanya, dalam 4 minggu terakhir kita tidak pernah lebih dari 30 kejadian, ini 51 kejadian,” tambah Aam.

Aam mengatakan bahwa kejadian banjir tetap mendominasi meskipun hampir 50% kawasan Indonesia menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sudah berada di musim kemarau.