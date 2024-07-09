Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Serius Tangani Judi Online, DPR: Tak Ada Toleransi dengan Alasan Apapun

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |21:20 WIB
Serius Tangani Judi Online, DPR: Tak Ada Toleransi dengan Alasan Apapun
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto meminta MKD bertindak cepat dan tegas pada oknum-oknum yang terlibat judi online di DPR RI. Ia mengatakan bahwa jika perlu MKD menggandeng aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi jera pada para oknum yang terlibat tanpa pemberlakuan privilese.

“Tidak ada toleransi dan alasan apapun kelembagaan DPR terpapar judi online, harus clear dan clean,” kata Didik Mukrianto, Selasa (9/7/2024).

Didik menyampaikan, gerak cepat MKD diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik.

“Junjung tinggi dan hormati trust publik selama ini. Jika rakyat tidak lagi menaruh kepercayaan terhadap DPR, maka bukan hanya legitimasi yang menjadi problem, tapi juga bisa berpotensi menjadi persoalan besar dalam sistem ketatanegaraan kita,” urainya.

Ia berharap para oknum segera ditindak tegas agar tak mempengaruhi berbagai kebijakan yang digodok di DPR RI. Ia juga meminta Pemerintah melakukan terobosan besar dalam pemberantasan judi online, terutama dari sisi penegakan hukum.

“Jaga kebijakan dan produk politik DPR dari serangan judi online melalui oknum-oknumnya,” tegas Didik.

“Pemerintah melalui kewenangannya harus cepat dan tegas untuk menutup semua situs serta akses digital yang menjadi akses judol secara tegas, masif dan berkelanjutan. Tangkap dan tindak tegas para bandar, beking, dan influencer judi online!” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
