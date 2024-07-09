Bantah Polisi saat Konpers, Pegi Setiawan: Saya Merasa Tak Lakukan Perbuatan Sekeji Itu

JAKARTA - Pegi Setiawan sempat membantah bahwa ditrinya bukan pelaku saat konferensi pers penangkapan dirinya sebelum divonis bebas melalui sidang gugatan praperadilan beberapa waktu lalu.

Menurutnya, aksinya itu murni spontanitas dari lubuk hatinya karena merasa tidak pernah melakukan perbuatan sekeji itu.

Hal itu disampaikan dalam acara dialog spesial Rakyat Bersuara 'Pegi Bebas, Bagaimana Nasib yang Lain?' secara virtual di iNewsTV, Selasa (9/7/2024) malam.

"Pertama itu murni spontanitas dari lubuk hati yang paling dalam karena saya merasa tidak pernah melakukan kejahatan sejauh itu, saya tidak pernah melakukan perbuatan sekeji itu," kata Pegi.

Pegi mengaku bahwa saat penyidik menyebut ancaman hukuman seumur hidup sempat merasa kacau sehingga nekat bersuara secara spontan.

"Jadi ketika pihak kepolisian menyebut seumur hidup hati saya benar benar hancur, nama baik dan harkat martabat keluarga saya batin saya bergejolak dengan nekat spontanitas bahwa saya tidak bersalah," ujarnya.