Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bantah Polisi saat Konpers, Pegi Setiawan: Saya Merasa Tak Lakukan Perbuatan Sekeji Itu

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |21:33 WIB
Bantah Polisi saat Konpers, Pegi Setiawan: Saya Merasa Tak Lakukan Perbuatan Sekeji Itu
Pegi Setiawan (Foto: iNews TV)
A
A
A

 

JAKARTA - Pegi Setiawan sempat membantah bahwa ditrinya bukan pelaku saat konferensi pers penangkapan dirinya sebelum divonis bebas melalui sidang gugatan praperadilan beberapa waktu lalu.

Menurutnya, aksinya itu murni spontanitas dari lubuk hatinya karena merasa tidak pernah melakukan perbuatan sekeji itu.

Hal itu disampaikan dalam acara dialog spesial Rakyat Bersuara 'Pegi Bebas, Bagaimana Nasib yang Lain?' secara virtual di iNewsTV, Selasa (9/7/2024) malam.

"Pertama itu murni spontanitas dari lubuk hati yang paling dalam karena saya merasa tidak pernah melakukan kejahatan sejauh itu, saya tidak pernah melakukan perbuatan sekeji itu," kata Pegi.

Pegi mengaku bahwa saat penyidik menyebut ancaman hukuman seumur hidup sempat merasa kacau sehingga nekat bersuara secara spontan.

"Jadi ketika pihak kepolisian menyebut seumur hidup hati saya benar benar hancur, nama baik dan harkat martabat keluarga saya batin saya bergejolak dengan nekat spontanitas bahwa saya tidak bersalah," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/525/3050744/pembunuhan-83tB_large.jpg
Saksi Arfan Ungkap Keberadaan Sudirman di Malam Terbunuhnya Vina dan Eky
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/337/3048197/saka_tatal-OkPl_large.jpg
Hari Ini, Saka Tatal Diperiksa Mabes Polri soal Kesaksian Palsu Aep dan Dede
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/337/3046781/pembunuhan-o2zj_large.jpg
Saka Tatal Sumpah Pocong, MUI: Kearifan Lokal yang Ada sejak Dulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/525/3046683/saka_tatal-gj31_large.jpg
Keluarga Semakin Yakin Saka Tatal Tak Terlibat Bunuh Vina-Eky Usai Sumpah Pocong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/337/3046653/saka_tatal-DGTC_large.jpg
Detik-Detik Saka Tatal Sumpah Pocong Disaksikan Ratusan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/525/3043888/pembunuhan-ZsvI_large.jpg
Kantongi Bukti Baru, Rivaldi Terpidana Kasus Vina Cirebon Siap Ajukan PK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement