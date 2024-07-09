Mendagri Tito Larang ASN Berkampanye Dukung Kandidat di Pilkada 2024

MEDAN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mempersilakan Aparatur Sipil Negara (ASN) menghadiri kampanye Pilkada 2024 untuk mendengar visi-misi calon kepala daerah, tapi tidak boleh ikut berkampanye aktif mendukung salah satu kandidat.

Hal itu ditegaskan Tito Karnavian dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelengaraan Pilkada Serentak 2024 Wilayah Sumatera di Regale Internasional Convention Center, Jalan Adam Malik, Kota Medan, Selasa (9/7/2024).

Menurut Tito, ASN tak dilarang mengikuti kegiatan kampanye, karena ASN memiliki hak pilih. Berbeda dengan prajurit TNI dan Polri yang harus netral sepenuhnya, karena tak punya hak pilih.

BACA JUGA:

"ASN ini berbeda dengan TNI dan Polri. Kalau TNI Polri tidak memiliki hak pilih, kalau ASN mereka punya hak pilih. Sehingga itu menurut Undang-Undang baik itu Pilkada dan Pemilu nomor 7 tahun 2017 saya katakan rekan-rekan ASN diperbolehkan hadir pada saat kampanye. Hadir boleh, kenapa karena dia memiliki hak pilih," kata Tito.

Namun Tito menegaskan bahwa ASN tidak boleh berkampanye secara aktif, apalagi sampai mengajak orang lain untuk memilih salah satu pasangan calon.