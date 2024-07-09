Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Putusan Bebas Pegi Setiawan Dinilai Bisa Jadi Novum 8 Terpidana Kasus Vina Cirebon Ajukan PK

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |22:36 WIB
Putusan Bebas Pegi Setiawan Dinilai Bisa Jadi Novum 8 Terpidana Kasus Vina Cirebon Ajukan PK
Aryanto Sudati (iNewsTV)
A
A
A

JAKARTA - Putusan Hakim tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaeman membebaskan Pegi Setiawan dari status tersangka pembunuhan Vina Cirebon dan Eky, bisa menjadi bukti baru atau novum bagi delapan terpidana kasus tersebut untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

Hal ini diungkap oleh penasihat Kapolri Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi dalam Dialog Spesial Rakyat Bersuara 'Pegi Bebas, Bagaimana Nasib yang Lain?' yang disiarkan langsung di iNewsTV, Selasa (9/7/2024) malam

 BACA JUGA:

Menurut Aryanto, Pegi sebelumnya dimasukkan dalam daftar 11 tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky, kemudian Pegi bebas setelah putusan praperadilan menyatakan penetapannya sebagai tersangka tidak sah.

"Menurut saya bisa (jadi novum). Pegi kan salah satu dari 8 yang dihukum dan 3 DPO. Pegi kan satu rangkaian dengan kasus yang lama (2016). Lalu dia ditangkap polisi, sekarang di praperadilan ternyata tidak sah pengakuan tersangkanya," ujar Aryanto Sutadi.

 BACA JUGA:

Sehingga ketika Pegi dinyatakan tidak sah, batalnya penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan tersebut bisa menjadi novum atau barang bukti baru bagi delapan terpidana lain untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

"Kalau Pegi tidak sah, yang dulu diputus juga bisa saja tidak sah, logikanya kan begitu sehingga itulah yang dipakai untuk novum," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
