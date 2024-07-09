Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

CBC: Regulasi Ketat Diperlukan untuk Berantas Judi Online!

Ricko Setya Bayu Pradana Junior , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |22:44 WIB
CBC: Regulasi Ketat Diperlukan untuk Berantas Judi Online!
Ilustrasi Judi Online/Freepik
A
A
A

JAKARTA - Presiden Direktur Centre for Banking Crisis (CBC) Achmad Deni Daruri, mengatakan, cara memberantas judi online (judol) yang sangat meresahkan di Indonesia sangatlah mudah.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sendiri melaporkan 5 ribu rekening bank yang diblokir karena terkait judi online.

"Belakangan, untuk memerangi aktivitas judi online, OJK menginstruksikan bank untuk tidak hanya memblokir rekening, tapi juga mengembalikan keuntungan bank yang diperoleh dari transaksi tersebut," ujarnya, Selasa (9/7/2024).

Pendirian layanan jasa pembayaran oleh pemilik judi online, kata dia, dapat dilihat sebagai strategi untuk memfasilitasi transaksi keuangan besar dan sering. Hal ini menjadi karakteristik umum dari industri judi online.

Dengan memiliki layanan pembayaran sendiri, pemilik judol dapat mengurangi ketergantungan kepada penyedia layanan pembayaran eksternal yang mungkin memiliki batasan transaksi, atau biayanya mahal.

"Selain itu, punya sistem pembayaran internal, mereka dapat memiliki mengontrol yang lebih besar atas proses transaksi, termasuk kecepatan dan keamanan transfer dana," kata Deni.

Deni mengusulkan sejumlah hal untuk mencegah pemilik judi online memiliki layanan jasa pembayaran.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/340/3165899/bayu-edtH_large.jpg
Polri Kejar DPO Jaringan Judi Online Viral di DIY
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165848/penjara-slgd_large.jpg
Ini Peran 3 Pengelola Judi Online yang Viral di Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165837/himawan_bayu_aji-MIR2_large.jpg
Bareskrim Sita Ratusan Miliar dari 5.920 Rekening Mencurigakan, Diduga Transaksi Judol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165836/judi_online-shPv_large.jpg
Bandar Judi Online yang Viral karena Dirugikan Pemain Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/337/3161680/dpr-Rztj_large.jpg
Ironi Penangkapan 5 Pemain Judol di Yogya, DPR: Kenapa Polisi Tak Tangkap Bandarnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/510/3161254/judi_online-Uvpi_large.jpg
6 Fakta Penangkapan Pemain Judi Online yang Rugikan Bandar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement