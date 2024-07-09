CBC: Regulasi Ketat Diperlukan untuk Berantas Judi Online!

JAKARTA - Presiden Direktur Centre for Banking Crisis (CBC) Achmad Deni Daruri, mengatakan, cara memberantas judi online (judol) yang sangat meresahkan di Indonesia sangatlah mudah.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sendiri melaporkan 5 ribu rekening bank yang diblokir karena terkait judi online.

"Belakangan, untuk memerangi aktivitas judi online, OJK menginstruksikan bank untuk tidak hanya memblokir rekening, tapi juga mengembalikan keuntungan bank yang diperoleh dari transaksi tersebut," ujarnya, Selasa (9/7/2024).

Pendirian layanan jasa pembayaran oleh pemilik judi online, kata dia, dapat dilihat sebagai strategi untuk memfasilitasi transaksi keuangan besar dan sering. Hal ini menjadi karakteristik umum dari industri judi online.

Dengan memiliki layanan pembayaran sendiri, pemilik judol dapat mengurangi ketergantungan kepada penyedia layanan pembayaran eksternal yang mungkin memiliki batasan transaksi, atau biayanya mahal.

"Selain itu, punya sistem pembayaran internal, mereka dapat memiliki mengontrol yang lebih besar atas proses transaksi, termasuk kecepatan dan keamanan transfer dana," kata Deni.

Deni mengusulkan sejumlah hal untuk mencegah pemilik judi online memiliki layanan jasa pembayaran.