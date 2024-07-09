Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cuaca Seluruh Jakarta Bakal Cerah Berawan hingga Tengah Malam Nanti

Salman Mardira , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |05:47 WIB
Cuaca Seluruh Jakarta Bakal Cerah Berawan hingga Tengah Malam Nanti
Park Hyatt Jakarta, hotel bintang 6 di Jakarta (Foto: MNC Land)
A
A
A

JAKARTA - Badan Metorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirkan bahwa langit di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya akan cerah berawan sepanjang hari, pada Selasa (9/7/2024).

Dikutip dari laman resmi BMKG, disebutkan bahwa Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu pagi ini bakal cerah berawan.

 BACA JUGA:

Cuaca cerah berawan akan terus menyelimuti langit Jakarta dan sekitarnya hingga tengah malam, bahkan pada Rabu 10 Juli 2024 dini hari nanti.

Suhu rata-rata di Jakarta dan sekitarnya pada hari ini, menurut BMKG, berkisar antara 22 hingga 32 derajat celsius, dengan tingkat kelembaban 60 sampai 100 persen.

(Salman Mardira)

      
