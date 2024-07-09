Cuaca Seluruh Jakarta Bakal Cerah Berawan hingga Tengah Malam Nanti

JAKARTA - Badan Metorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirkan bahwa langit di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya akan cerah berawan sepanjang hari, pada Selasa (9/7/2024).

Dikutip dari laman resmi BMKG, disebutkan bahwa Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu pagi ini bakal cerah berawan.

Cuaca cerah berawan akan terus menyelimuti langit Jakarta dan sekitarnya hingga tengah malam, bahkan pada Rabu 10 Juli 2024 dini hari nanti.

Suhu rata-rata di Jakarta dan sekitarnya pada hari ini, menurut BMKG, berkisar antara 22 hingga 32 derajat celsius, dengan tingkat kelembaban 60 sampai 100 persen.

(Salman Mardira)