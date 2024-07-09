Maju di Pilkada Tangsel 2024, Marshel Widianto Janji Tak Korupsi APBD

JAKARTA - Marshel Widianto siap maju di Pilkada Kota Tangerang Selatan 2024. Komika asal Tanjung Priok, Jakarta Utara ini akan jadi bakal calon wakil wali kota mendampingi Ahmad Riza Patria yang dicalonkan oleh Partai Gerindra. Apa tujuan Marshel bertarung di pilkada?

"Memang banyak yang bertanya, kenapa Marshel ke Tangsel, kenapa tidak di wali kota Jakarta Utara, karena memang dasarnya wali kota Jakarta Utara di DKI memang ditunjuk langsung oleh gubernur," ujar Marshel kepada wartawan di Jakarta, Senin 8 Juli 2024.

Menurutnya, dia terpacu untuk bisa maju ke Pilkada Tangsel lantaran masih terjadi kejomplangan.