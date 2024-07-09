2 Rumah dan Motor Terdampak Longsor Imbas Hujan Deras di Depok

DEPOK - Dua rumah dan dua unit sepeda motor terdampak bencana tanah longsor imbas hujan deras disertai angin kencang di Jalan Taman Induk RT 4/11, Cipayung, Kota Depok pada Senin 8 Juli 2024 malam. Selain itu, tanah longsor juga merusak akses jalan dan halaman rumah milik warga.

"Akibat hujan deras beserta angin mengakibatkan tanah longsor yang berdampak kerusakan pada akses jalan dan halaman rumah di sekitar tempat kejadian (TKP), total kerusakan berdampak pada 2 rumah dan 2 unit sepeda motor," kata Kabid Penanggulangan Bencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Denny Romulo Hutauruk saat dikonfirmasi, Selasa (9/7/2024).

Denny menambahkan, proses evakuasi belum dapat dilakukan dikarenakan tanah di lokasi kejadian masih labil. "Belum bisa di evakuasi di karenakan tanah masih labil," ujarnya.

Lebih lanjut, Denny memastikan tidak ada korban jiwa dalam musibah tanah longsor di wilayah tersebut. "Monitoring lokasi kejadian tanah longsor, di ketahui korban jiwa tidak ada atau nihil," ungkapnya.

(Arief Setyadi )