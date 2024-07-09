Longsor di Cipayung Depok, Petugas Damkar Pastikan Tidak Ada Korban Jiwa

DEPOK - Dua rumah dan dua unit sepeda motor terdampak bencana tanah longsor imbas hujan deras disertai angin kencang di Jalan Taman Induk RT 4/11, Cipayung, Kota Depok pada Senin 8 Juli 2024, malam.

Selain itu tanah longsor juga merusak akses jalan dan halaman rumah milik warga.

Kabid Penanggulangan Bencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Denny Romulo Hutauruk memastikan tidak ada korban jiwa dalam musibah tanah longsor di wilayah tersebut.

"Monitoring lokasi kejadian tanah longsor, diketahui korban jiwa tidak ada atau nihil," kata Denny saat dikonfirmasi, Selasa (9/7/2024).

Denny menyebut tanah longsor akibat intensitas hujan di Depok yang cukup tinggi.