HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Tangerang Digegerkan Penemuan Mayat Pria di Samping Kuburan

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |13:22 WIB
Warga Tangerang Digegerkan Penemuan Mayat Pria di Samping Kuburan
Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan di sekitar permakaman Tanah Gocap, Kota Tangerang, Banten. Mayat ditemukan oleh ibu-ibu yang hendak memetik cabai.

Kapolsek Karawaci Kompol Antonius mengatakan, mayat pertama kali ditemukan oleh ibu-ibu yang hendak memetik cabai di sekitar permakaman Tanah Gocap, Kota Tangerang, Banten.

"Ditemukan oleh Ibu-ibu yang akan memetik cabai di sekitar makam," kata Antonius saat dihubungi, Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut Antonius mengatakan, lokasi mayat pria tersebut berada di sekitar permakaman yang dipenuhib rumput. Saat ditemukan tidak terdapat luka, namun terdapat darah yang diduga keluar dari hidung dan mulut jenazah.

"Memang kuburannya banyak rumput. Tidak ditemukan luka. Darah keluar dari hidung dan mulut," jelasnya.

Dia menyebut di lokasi kejadian pihaknya menemukan obat batuk. Obat tersebut masih tersisa 20 butir dan 4 butir yang telah dikonsumsi.

"Ditemukan obat batuk Mextril 8 papan isi 4 butir papan. Tersisa 20 butir," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
