Viral di Medsos dan Terekam CCTV, Begal HP di Warteg Jelambar Ditangkap

JAKARTA - Polsek Grogol Pertamburan (Gropet) berhasil menangkap pelaku utama atau eksekutor begal HP yang beraksi di dalam warteg kawasan Jelambar, Kracamatan Gropet, Jakarta Barat. Selain eksekutor begal HP, pihaknya masih mengejar satu orang pembantu.

"Benar, satu orang sudah kami amankan kemarin (Senin 8 Juli 2024)," kata Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M Syahduddi, Selasa (9/7/2024).

Sementara itu, Kapolsek Gropet, Kompol Muharram Wibisono melanjutkan, pihaknya masih mendalami keterangan tersangka berinisial R. Saat ini, Unit Reskrim Polsek Gropet di bawah pimpinan Kanit Reskrim AKP Aprino Tamara sedang memburu terduga pelaku lainnya.

"Satu orang masih kami buru, untuk detailnya nanti akan kami update lagi," tuturnya.

Sebelumnya, Polsek Gropet sudah mengantongi identitas pelaku yang membegal handphone milik sepasang kekasih di warteg Jelambar, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Senin (10/6/2024) lalu.