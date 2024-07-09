Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tembok Penahan Tanah di Cilebut Bogor Longsor, Fasilitas Umum Terdampak

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |14:27 WIB
Tembok Penahan Tanah di Cilebut Bogor Longsor, Fasilitas Umum Terdampak
TPT longsor. (Foto: BPBD)
A
A
A

BOGOR - Tembok Penahan Tanah (TPT) yang berada di wilayah Pesona 2, Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor longsor. Hal ini disebabkan oleh luapan aliran Kali Pesanggrahan.

"Dikarenakan hujan dengan intensitas tinggi dan meluapnya aliran Kali Pesanggrahan sehingga mengikis TPT," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam Hamdani dalam keterangannya, Selasa (9/7/2024).

Adapun peristiwa tersebut terjadi sekira pukul 21.00 WIB pada Senin 8 Juli 2024. Rincian TPT yang longsor memikiki panjang 30 meter dan tinggi 2 meter.

"Fasilitas umum yang terdampak pos ronda," jelasnya.

Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian tersebut. Untuk saat ini, TPT masih dalam tanggung jawab developer atau pengembang.

"Belum serah terima ke desa," pungkasnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
