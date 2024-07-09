Terekam CCTV, Polisi Selidiki Aksi Curanmor di Cinere Depok

DEPOK - Aksi pencurian sepeda motor (Curanmor) jenis Honda Beat viral usai terekam kamera pengawas atau CCTV di Jalan PLN Gandul, Gang Musyawarah 1, RT 25/05, Gandul, Cinere, Kota Depok pada Minggu (7/7).

Unit Reskrim Polsek Cinere bergerak melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP) dan menyelidiki pelaku pencurian.

"Kini, jajaran Polsek Cinere masih melakukan penyelidikan dan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP) pencurian, dan dalam penanganan Reskrim Polsek Cinere," tulis laman Instagram @humas_polsekcinere, Selasa (9/7/2024).

Sebelumnya, dalam unggahan rekaman CCTV pada laman Instagram @depok24jam terlihat pelaku beraksi berdua dengan berboncengan sebuah sepeda motor Honda Scoopy mengenakan topi dan penutup wajah berupa masker.

Dalam aksinya, satu di antaranya mengawasi situasi. Sedangkan satu lainnya membobol kunci kontak, setelah berhasil pelaku membawa kendaraan tersebut pergi.

(Khafid Mardiyansyah)