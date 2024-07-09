Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terekam CCTV, Polisi Selidiki Aksi Curanmor di Cinere Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |15:20 WIB
Terekam CCTV, Polisi Selidiki Aksi Curanmor di Cinere Depok
A
A
A

DEPOK - Aksi pencurian sepeda motor (Curanmor) jenis Honda Beat viral usai terekam kamera pengawas atau CCTV di Jalan PLN Gandul, Gang Musyawarah 1, RT 25/05, Gandul, Cinere, Kota Depok pada Minggu (7/7).

Unit Reskrim Polsek Cinere bergerak melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP) dan menyelidiki pelaku pencurian.

"Kini, jajaran Polsek Cinere masih melakukan penyelidikan dan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP) pencurian, dan dalam penanganan Reskrim Polsek Cinere," tulis laman Instagram @humas_polsekcinere, Selasa (9/7/2024).

Sebelumnya, dalam unggahan rekaman CCTV pada laman Instagram @depok24jam terlihat pelaku beraksi berdua dengan berboncengan sebuah sepeda motor Honda Scoopy mengenakan topi dan penutup wajah berupa masker.

Dalam aksinya, satu di antaranya mengawasi situasi. Sedangkan satu lainnya membobol kunci kontak, setelah berhasil pelaku membawa kendaraan tersebut pergi.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
curanmor depok cinere Maling CCTV
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177251//kecelakaan-l038_large.jpg
Viral! Biker Cantik Tewas Tertabrak Truk Tangki BBM di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175248//james-oJkH_large.jpg
Polres Jakut Tangkap Lima Sindikat Pencuri Motor Lintas Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174282//kecelakaan-Vu4k_large.jpg
Tragis, Pemotor Kritis Usai Kecelakaan di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174179//viral-jz4k_large.jpg
Duduk Perkara Mobil Sienta Putih Diamuk Massa di Margonda Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3173954//polisi-Ccal_large.jpg
Muara Angke Marak Curanmor dan Narkoba, Warga Resah Minta Perbanyak CCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/320/3173034//prabowo-2GYs_large.jpg
Prabowo Perintahkan Dapur MBG Dipasangi CCTV hingga Alat Sterilisasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement