HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sekda Jakarta: Wujudkan Kota Global Butuh Anggaran Rp600 Triliun

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |18:40 WIB
Sekda Jakarta: Wujudkan Kota Global Butuh Anggaran Rp600 Triliun
Sekda Jakarta Joko Agus Setyono bilang butuh anggaran Rp600 triliun untuk wujudkan kota global (Foto : Tangkapan Layar/Refi Sandi)
JAKARTA - Sekretaris Daerah (Sekda) Jakarta, Joko Agus Setyono menagtakan untuk mewujudkan Jakarta Kota Global memerlukan anggaran besar hingga Rp600 triliun. Menurutnya, angka tersebut merupakan hasil kalkulasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

"Ada beberapa hal yang memang menurut kami kalau Jakarta dituntut menjadi kota global, tentunya memerlukan anggaran yang cukup besar," kata Joko dalam acara Sosialisasi UU No.2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Selasa (9/7/2024).

"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta telah mengkalkulasi atau menghitung sebenarnya kebutuhan kita untuk bisa setara dengan kota-kota global lainnya di dunia membutuhkan anggaran sekitar Rp600 Triliun," tambahnya.

Dirinya pun menyoroti besarab APBD DKI Jakarta yang masih di angka Rp80-84 Triliun. Ia menilai nominal rersevyt masih jauh dari yang harus disiapkan menuju Jakarta Kota Global.

"APBD DKI Jakarta saat ini berkisar antara Rp80-84 Triliun. Kalau kita melihat ke dalam lagi, postur APBD kita untuk belanja bansos sudah mencapai hampir 30%. Belanja pegawai sudah mencapai 34%. Belanja modal kita berupaya untuk bisa meningkatkan menjadi 19% yang seharusnya menurut UU No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan-hubungan antara pemerintah pusat dan daerah itu mestinya sampai 40%. Nah gap (jarak) antara kebutuhan antara anggaran dari Rp600 Triliun, kita topang dengan anggaran belanja modal yang sekarang ini hanya sekitar 19%. Masih jauh dari apa yang harus kita siapkan," ujarnya.

Joko berharap terjadi sinergitas antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk efisiensi anggaran di sejumlah sektor dalam upaya mewujudkan Jakarta Kota Global.

"Pemprov DKI Jakarta yang selalu bersinergi dgn DPRD DKI Jakarta berupaya bagaimana melakukan efisiensi anggaran di setiap sektor agar cita-cita menjadi kota global itu bisa terwujud," ungkapnya.

1 2
      
