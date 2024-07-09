Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Menuju Rakernas Pertama, RPA Perindo Gelar Konsolidasi di Bekasi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |19:05 WIB
Menuju Rakernas Pertama, RPA Perindo Gelar Konsolidasi di Bekasi
A
A
A

BEKASI - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo menggelar konsolidasi bersama dewan pimpinan daerah (DPD) RPA Perindo Kota Bekasi. Konsolidasi ini dilakukan untuk menyambung Rapat Kerja Nasional RPA Perindo yang bakal dilaksanakan pada Desember 2024 mendatang,

Konsolidasi digelar di Rumah Singgal RPA Perindo, Jalan Sarikaya, Cipendawa Baru, Bojong Menteng, Kota Bekasi. Acara ini sekaligus menyerap aspirasi untuk dari akar rumput demi melakukan evaluasi pada sayap Partai Perindo itu.

"Hari ini kami melakukan konsolidasi struktur dan program sekaligus kami melihat kelompok belajar dari RPA Perindo yang ada di Kota Bekasi," kata Ketua RPA Perindo Jeannie Latumahina, Selasa (9/7/2024).

Jeannie juga menerangkan acara ini disertai dengan pemberian apresiasi kepada pengurus RPA Perindo di Kota Bekasi. Sebab menurutnya satu tahun perjalanan RPA Perindo sangat menunjukkan nilai positif.

"Kami memberikan semangat kepada mereka dan memberikan bingkisan kepada kader-kader yang sudah membesarkan RPA Perindo," tambahnya.

Jeannie juga menerangkan RPA Perindo melakukan konsolidasi untuk meniti program-program RPA setahun ke depan. Ia menyebut RPA Perindo akan memperluas bidang program kerjanya.

"Supaya kehadiran kita bisa dirasakan terhadap masyarakat yang memang butuh sentuhan-sentuhan kemanusian itu yang kami perdalam ke depan," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177463//perindo-N3x7_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Wanita Korban Penganiayaan di Polsek Koja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177221//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_serap_aspirasi_anak_muda-fqxz_large.jpg
Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Serap Aspirasi Anak Muda Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177205//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_beri_edukasi_cegah_stunting_kepada_warga_bandung-POF8_large.jpg
Liwetan Bersama Warga, Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Beri Edukasi Cegah Stunting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177195//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_kunjungi_puka_bandung-Yt2k_large.jpg
Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Kunjungi PUKA Bandung, Apresiasi Karya Kreatif Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/340/3177025//perindo-JZqK_large.jpg
HUT Ke-11, DPW Perindo Sulsel Gelar Bakti Sosial dan Donor Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139//partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement