Menuju Rakernas Pertama, RPA Perindo Gelar Konsolidasi di Bekasi

BEKASI - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo menggelar konsolidasi bersama dewan pimpinan daerah (DPD) RPA Perindo Kota Bekasi. Konsolidasi ini dilakukan untuk menyambung Rapat Kerja Nasional RPA Perindo yang bakal dilaksanakan pada Desember 2024 mendatang,

Konsolidasi digelar di Rumah Singgal RPA Perindo, Jalan Sarikaya, Cipendawa Baru, Bojong Menteng, Kota Bekasi. Acara ini sekaligus menyerap aspirasi untuk dari akar rumput demi melakukan evaluasi pada sayap Partai Perindo itu.

"Hari ini kami melakukan konsolidasi struktur dan program sekaligus kami melihat kelompok belajar dari RPA Perindo yang ada di Kota Bekasi," kata Ketua RPA Perindo Jeannie Latumahina, Selasa (9/7/2024).

Jeannie juga menerangkan acara ini disertai dengan pemberian apresiasi kepada pengurus RPA Perindo di Kota Bekasi. Sebab menurutnya satu tahun perjalanan RPA Perindo sangat menunjukkan nilai positif.

"Kami memberikan semangat kepada mereka dan memberikan bingkisan kepada kader-kader yang sudah membesarkan RPA Perindo," tambahnya.

Jeannie juga menerangkan RPA Perindo melakukan konsolidasi untuk meniti program-program RPA setahun ke depan. Ia menyebut RPA Perindo akan memperluas bidang program kerjanya.

"Supaya kehadiran kita bisa dirasakan terhadap masyarakat yang memang butuh sentuhan-sentuhan kemanusian itu yang kami perdalam ke depan," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)