Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

RPA Perindo Segera Lakukan Konsolidasi ke 33 DPD di Indonesia, Lakukan Penguatan Struktur

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |19:08 WIB
RPA Perindo Segera Lakukan Konsolidasi ke 33 DPD di Indonesia, Lakukan Penguatan Struktur
A
A
A

BEKASI - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo bakal melakukan konsolidasi terhadap dewan pimpinan daerah (DPD) RPA Perindo yang tersebar di 33 Provinsi di Indonesia. Langkah konsolidasi ini untuk menghimpun aspirasi dari pengurus RPA Perindo di daerah.

Hal itu disampaikan Ketua RPA Perindo Jeannie Latumahina yang hadir pada konsolidasi bersama DPD RPA Perindo di Kota Bekasi. Jeannie menyebut DPP RPA Perindo bakal bergerak ke cabang-cabang RPA Perindo di seluruh Indonesia.

"Kita akan lakukan konsolidasi oleh 33 Provinsi DPD RPA Perindo di Indonesia, semuanya, ada yang langsung, ada juga yang melakukan konsolidasi dengan zoom meeting," kata Jeannie, Selasa (9/7/2024).

Jeannie menyebut langkah ini dilakukan untuk menyambut Rapat Kerja Nasional RPA Perindo yang bakal digelar pada Desember 2024 mendatang. Konsolidasi dilakukan untuk menguatkan struktur dan juga program kerja dari RPA Perindo.

"Penguatan struktur, harus bisa diubah, selain itu juga penguatan program menuju Rakernas 2024," tambahnya.

Salah satu program kerja yang baru, kata Jeannie, RPA Perindo nantinya tidak akan berfokus di bidang hukum. Bahkan RPA Perindo juga akan menguatkan program pada bidang pendidikan dan ekonomi dengan sasaran utama perempuan dan anak.

"Karena program kami ke depan bukan hanya bidang hukum tapi juga pendidikan, dan juga satu hal dengan melihat situasi seperti ini juga kami masukan ekonomi UMKM serta pendidikan. Kami melakukan relasi dengan siapapun yang bersama-sama sadar bahwa perempuan dan anak ini isu universal," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177463//perindo-N3x7_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Wanita Korban Penganiayaan di Polsek Koja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177221//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_serap_aspirasi_anak_muda-fqxz_large.jpg
Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Serap Aspirasi Anak Muda Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177205//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_beri_edukasi_cegah_stunting_kepada_warga_bandung-POF8_large.jpg
Liwetan Bersama Warga, Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Beri Edukasi Cegah Stunting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177195//ketum_perindo_angela_tanoesoedibjo_kunjungi_puka_bandung-Yt2k_large.jpg
Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Kunjungi PUKA Bandung, Apresiasi Karya Kreatif Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/340/3177025//perindo-JZqK_large.jpg
HUT Ke-11, DPW Perindo Sulsel Gelar Bakti Sosial dan Donor Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139//partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement