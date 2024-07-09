RPA Perindo Segera Lakukan Konsolidasi ke 33 DPD di Indonesia, Lakukan Penguatan Struktur

BEKASI - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo bakal melakukan konsolidasi terhadap dewan pimpinan daerah (DPD) RPA Perindo yang tersebar di 33 Provinsi di Indonesia. Langkah konsolidasi ini untuk menghimpun aspirasi dari pengurus RPA Perindo di daerah.

Hal itu disampaikan Ketua RPA Perindo Jeannie Latumahina yang hadir pada konsolidasi bersama DPD RPA Perindo di Kota Bekasi. Jeannie menyebut DPP RPA Perindo bakal bergerak ke cabang-cabang RPA Perindo di seluruh Indonesia.

"Kita akan lakukan konsolidasi oleh 33 Provinsi DPD RPA Perindo di Indonesia, semuanya, ada yang langsung, ada juga yang melakukan konsolidasi dengan zoom meeting," kata Jeannie, Selasa (9/7/2024).

Jeannie menyebut langkah ini dilakukan untuk menyambut Rapat Kerja Nasional RPA Perindo yang bakal digelar pada Desember 2024 mendatang. Konsolidasi dilakukan untuk menguatkan struktur dan juga program kerja dari RPA Perindo.

"Penguatan struktur, harus bisa diubah, selain itu juga penguatan program menuju Rakernas 2024," tambahnya.

Salah satu program kerja yang baru, kata Jeannie, RPA Perindo nantinya tidak akan berfokus di bidang hukum. Bahkan RPA Perindo juga akan menguatkan program pada bidang pendidikan dan ekonomi dengan sasaran utama perempuan dan anak.

"Karena program kami ke depan bukan hanya bidang hukum tapi juga pendidikan, dan juga satu hal dengan melihat situasi seperti ini juga kami masukan ekonomi UMKM serta pendidikan. Kami melakukan relasi dengan siapapun yang bersama-sama sadar bahwa perempuan dan anak ini isu universal," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)