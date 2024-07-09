Juara Miss Universe Indonesia 2023 Apresiasi Gerakan RPA Perindo yang Peduli Terhadap Isu Anak dan Perempuan

BEKASI - Juara Miss Universe Indonesia 2023, Fabienne Nicole mengapresiasi gerakan sayap Perindo yakni Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo. Sebab menurutnya RPA Perindo kerap menyuarakan isu terhadap perempuan dan anak.

"Keren banget membantu bukan hanya anak-anak tapi juga perempuan. Karena hal ini suka dianggap sebelah mata," ungkap Fabienne di Kota Bekasi, Selasa (9/7/2024).

Fabienne berharap agar gerakan RPA Perindo bisa terus dijalankan. Hal ini untuk memberikan kepastian terhadap anak dan perempuan dalam menyambut masa depannya masing-masing.

"Jadi kita bisa lebih fokus (memberdayakan) ke anak dan perempuan, karena mereka juga generasi Indonesia ke depan," tuturnya.

Fabienne dalam kegiatan bersama RPA Perindo hari ini juga melakukan pembagian alat-alat tulis bagi anak-anak yang berada di Rumah Bimbingan Belajar Immanuel. Ia berharap pemberian bantuan alat tulis dalam menyambut tahun ajaran baru ini bisa memotivasi pelajar untuk lebih giat belajar.

"Kita mendonasikan kepada anak-anak sesimple dengan alat-alat tulis karena menyambut tahun ajaran supaya memotivasi, lebih giat lagi untuk belajar karena pendidikan itu. Harus sering belajar, karena edukasi, knowledge itu penting banget, karena dari belajar kita bisa menyambut masa depan," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)