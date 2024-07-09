Anggota TNI AD Sikat 4 Mata Elang saat Rampas Motor Warga di Depok

DEPOK- Anggota Kodim 0508/Depok kembali menggagalkan aksi empat oknum mata elang alias debt collector (DC) yang menarik motor milik warga asal Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/7/2024).

Empat mata elang tersebut merampas motor di wilayah Lampu Merah Gas Alam, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat.

Danramil Cimanggis, Mayor Inf Panjaitan menjelaskan kronologi berawal dari kedatangan seorang perempuan ke Makoramil Cimanggis dan melaporkan bahwa kendaraan roda dua milik suaminya dihadang oleh empat orang oknum debt collector.

"Mereka dihadang di perempatan lampu merah Gas Alam, dengan cepat Staf Piket Koramil Serma Berry dan Serka Sutoyo menanggapi laporan tersebut dan langsung mendatangi TKP,” ujar Panjaitan.

“Setelah beradu argumen akhirnya oknum debt collector tersebut berhasil diusir dan kendaraan beserta pemilik dituntun ke Polsek Cimanggis untuk dimintai keterangan,"sambungnya.