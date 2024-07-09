Polisi Siaga di Lokasi Tawuran Jalan Bassura Jaktim

JAKARTA - Tawuran pecah di Jalan Raya Basuki Rahmat (Bassura), Jatinegara, Jakarta Timur pada Selasa (9/7/2024) sore. Tawuran menyebabkan kepadatan lalu lintas.

Dalam video yang diterima, terlihat puluhan orang memenuhi ruas jalan itu. Mereka terlihat tawuran menggunakan petasan.

Beberapa di antaranya juga terlihat melempar benda-benda ke arah lawan tawuran. Akibatnya, arus lalu lintas pun lumpuh baik dari arah Bekasi maupun menuju Bekasi.

"Peristiwa sekitar pukul 17.00 WIB," kata Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Timur, Kompol Ary Setyo Utomo saat dikonfirmasi, Selasa (9/7/2024).